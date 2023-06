La manifestazione nel pomeriggio a Roma

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, sarà presente alla partenza del corteo contro la precarietà organizzato a Roma dal Movimento 5 stelle. Lo riferiscono fonti del Nazareno. “Appuntamento alle 14 in piazza della Repubblica, poi da lì andremo in corteo fino a Largo Corrado Ricci. Non mancate!”, aveva scritto ieri sui social l’ex premier e presidente del M5s, Giuseppe Conte, rilanciando il motto della manifestazione #BastaVitePrecarie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata