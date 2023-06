Quando il corteo del Roma Pride, con in testa il sindaco della città Roberto Gualtieri, è arrivato alle spalle della basilica di Santa Maria Maggiore, i manifestanti hanno intonato “Bella ciao”. Il coro si è levato coinvolgendo oltre che i partecipanti alla manifestazione, anche decine di cittadini lungo i bordi della strada. Il lungo serpentone, partito da piazza della Repubblica, si sta muovendo in direzione di via Merulana, e successivamente punterà sul Colosseo per chiudere ai Fori Imperiali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata