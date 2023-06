La leader di +Europa sul carro del suo partito alla manifestazione

“Non è il mio primo Pride ma è la prima volta che abbiamo fatto un carro, proprio per sottolineare quanto sia importante, non solo per +Europa ma per i cittadini, accettare le ‘devianze’“. Così Emma Bonino, leader di +Europa, sul carro del suo partito al Roma Pride 2023.

