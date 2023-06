Il leader della Germania è nella Capitale per incontrare Giorgia Meloni e Sergio Mattarella

Olaf Scholz è stato immortalato mentre si concede una pausa pranzo in piazza di Pietra, a Roma. Poi ha concesso alcune foto a dei turisti. Il cancelliere tedesco è nella Capitale per un incontro bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I due leader hanno parlato di diversi temi tra cui la guerra in Ucraina, la questione migranti e il Patto di stabilità. Scholz, in seguito, è andato al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

