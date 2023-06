Bilaterale Italia-Germania, la premier: "Sfide comuni"

La premier Giorgia Meloni ha avuto un bilaterale con il cancelliere della Repubblica federale di Germania, Olaf Scholz, a palazzo Chigi. “C’è una dinamica particolarmente intensa nei rapporti tra Italia e Germania e nei rapporti tra i nostri governi”, ha detto Meloni in conferenza stampa: “Ovviamente è una dinamica favorita da molti temi di vicinanza nell’ambito dell’agenda politica ma anche da un impegno che condividiamo al dialogo per affrontare le sfide comuni particolarmente complesse che abbiamo di fronte per promuovere il ruolo europeo in un contesto nuovo come quello nel quale ci troviamo. E sono convinta che troveremo un ulteriore terreno di collaborazione in vista della prossima presidenza italiana del G7 il prossimo anno”. “Noi vogliamo rafforzare ulteriormente, e intensificare il nostro dialogo bilaterale. Intendiamo farlo anche grazie al piano di azione tra Italia e Germania sul quale abbiamo sostanzialmente raggiunto un’intesa e che vorremmo adottare formalmente nel prossimo vertice intergovernativo che si terrà in Germania entro la fine dell’anno”, dice ancora.

Meloni poi ha spiegato: “Importanti convergenze con la Germania esistono anche sulla necessità di avviare nuove forme di cooperazione con i paesi del Nordafrica, soprattutto in materia energetica. L’Europa oggi ha un problema di approvvigionamento energetico e la cooperazione con le nazioni africane può affrontare insieme diversi problemi”.

Scholz: “Sforzi Italia su migranti evidenti”

“Le sfide della migrazione si possono superare soltanto insieme nell’Unione europea. Scaricare i problemi su altri sono tentativi destinati a fallire. Che l’Italia debba affrontare molti sforzi visti i tanti migranti che arrivano nel Paese è evidente. Molti richiedenti asilo arrivano anche in Germania anche se non abbiamo un confine esterno. Abbiamo accolto un milioni di ucraini e oltre 240mila da altri Paesi, di cui l’80% non erano registrati”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante la conferenza stampa congiunta con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l’incontro bilaterale a Roma. “Sono necessari percorsi comuni ed è positivo che Italia e Ue siano attivi nella cooperazione con i Paesi di origine. Noi speriamo che ci siano dei buoni risultati nell’incontro dei ministri dell’Interno a Lussemburgo. Che ci sia un contributo alla solidarietà europea e che sia un contributo anche ad altri problemi che dobbiamo risolvere”, ha detto ancora Scholz.

“L’Italia è un partner importante e affidabile. Ci sono ottime relazioni. Collaboriamo molto bene con Roma”, ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Germania e Italia lavorano insieme “nell’Unione europea, nella Nato, nel G7 e nel G20”, ha detto ancora Sholz, sottolineando che i due Paesi “intensifcheranno la cooperazione” e che, dopo ulteriori colloqui “potremo firmare il piano d’azione che abbiamo concordato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata