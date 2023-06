La presidente del Consiglio chiarisce le sue parole sul "pizzo di Stato"

“Io ho detto che quando lo Stato invece di fare lotta all’evasione fiscale fa caccia al gettito… Significa che si quota all’inizio dell’anno quanto si prevede di fare dalla lotta all’evasione, dopodiché si devono fare quegli importi a tutti i costi altrimenti non si hanno soldi per coprire i provvedimenti e si fanno cose bizzarre che sono più simili a caccia al gettito che a lotta all’evasione e questo secondo me è non è giusto”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine delle celebrazioni della Festa della Repubblica, a proposito della sua dichiarazione sul “pizzo di Stato“ legato al tema della tassazione.

“Tra quello che le persone in piazza hanno sentito e quello che certa stampa ha riportato c’è una differenza”, aggiunge Meloni.

