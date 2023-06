Il leader di Sinistra Italiana: "Non si può dire di essere contro e votare a favore"

Duro attacco di Nicola Fratoianni al Pd. “Senza voler entrare in polemica col Partito Democratico, perché ognuno fa le sue scelte, denunciamo una scelta che consideriamo terribilmente sbagliata e cioè quella di utilizzare i fondi del Pnrr, che è nato nel segno del Next Generation Eu, del futuro dell’Europa, in nome della transizione ecologica, del miglioramento delle condizioni sociali, della tutela dei sistemi sanitari e che finisce nella produzione di armamenti e munizioni. È davvero inconcepibile”, tuona il leader di Sinistra Italiana parlando con i giornalisti in Piazza Montecitorio. “In politica ci sono alcune regole semplici e alcune cose non si possono fare. Non si può dire di essere contro e poi votare a favore. Non si può essere a favore e votare contro. Sono regole semplici”, conclude Fratoianni.

