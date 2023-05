Così la segretaria del Pd durante una diretta su Instagram

Elly Schlein chiede al governo di non utilizzare i fondi del Pnrr per le armi. Durante una diretta su Instagram si rivolge direttamente al governo: “Domani al Senato chiederemo al governo di Giorgia Meloni un impegno nero su bianco a non dirottare i fondi del Pnrr e di Coesione su munizioni e armamenti. Questo per noi è un punto fondamentale, vogliamo una risposta chiara”, ha detto la segretaria del Pd. Sul Pnrr “il governo è sempre stato ambiguo e sta rallentando la sua attuazione. Ha risorse precise finalizzate al cambiamento e alla ricostruzione dell’Italia – ha aggiunto – e questo governo sta rallentando la sua attuazione mettendo in difficoltà i Comuni e le imprese rischiando di farci perdere un’occasione storica e irripetibile”. “Davanti a tutto questo è per noi inaccettabile” spostare “i fondi dalle finalità previste per andare in un’altra direzione. Non è accettabile che si pensi di togliere i fondi dei nidi per metterli nella produzione munizioni e armamenti”, ha concluso.

