Il ministro degli Esteri: "Molto preoccupati per quello che sta accadendo"

“Siamo molto preoccupati per quello che sta accadendo in questa parte dei Balcani. Ho parlato sia con Vučić, presidente della Serbia, sia con Kurti, primo ministro kosovaro invitando entrambi alla calma. I feriti italiani anche i più gravi, non sono in grave pericolo di vita”. Così il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani parla della situazione in Kosovo incontrando i giornalisti fuori dalla Camera. “Entrambe le parti in contrasto continuano ad apprezzare i nostri militari. Noi lavoriamo con Germania, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti alla stabilità della Regione”, ha proseguito Tajani: “Chiediamo a tutti di rispettare gli accordi sottoscritti per garantire la pace in una parte d’Europa con molti Paesi candidati a far parte dell’Unione ma questi scontri allontanano questi Paesi dall’Unione Europea”.

