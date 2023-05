A riceverlo il sindaco Zattini e il presidente della Regione Bonaccini

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato accolto da un bagno di folla a Forlì, in una delle tappe della sua visita nei luoghi colpiti dall’emergenza maltempo in Emilia-Romagna. A ricevere il Capo dello Stato il sindaco, Gian Luca Zattini, e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. La folla, tra cui c’erano moltissimi alunni e studenti, ha acclamato a lungo Mattarella, che si è fermato a stringere la mano a tante persone. La visita del Presidente della Repubblica in Emilia-Romagna si concluderà a Faenza, in provincia di Ravenna.

