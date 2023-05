Oggi il presidente della Repubblica sarà a Forlì e Faenza per ringraziare i volontari e abbracciare le popolazioni colpite

Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Forlì e Faenza. Il Capo dello Stato atterrerà a Forlì e poi in elicottero andrà a Modigliana sorvolando l’area delle frane in Emilia Romagna. Alle 11 incontrerà i volontari a Forlì in piazza Saffi e alle 17 incontrerà a Faenza i sindaci delle zone alluvionate. Tra le due tappe Mattarella farà visita a Cesena, Ravenna e Lugo per portare il ringraziamento ai volontari e l’abbraccio alle comunità colpite attraverso i sindaci.

