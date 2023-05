Il governatore lombardo: "La gente apprezza sempre più il governo"

Quello sui ballottaggi dello scorso weekend, per il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, è ”un commento troppo facile da fare, cioè che il centrodestra ha dimostrato che in questa conformazione e con questa unità sia assolutamente forte”. Fontana ha parlato a margine dell’inaugurazione del nuovo Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa. ”La gente sta apprezzando sempre di più il governo che sta portando avanti il centrodestra”, ha aggiunto Fontana, “sia a Roma che nelle regioni amministrate dal centrodestra”, e a chi gli fa notare i buoni risultati ottenuti del centrosinistra in Lombardia, dove la coalizione ha vinto in tutti i cinque comuni al voto, dice: ”Io credo si debba fare una valutazione complessiva. E la valutazione è sicuramente positiva”.

