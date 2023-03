Sarà composta da 16 assessori, 5 sono donne

Sette assessori a Fratelli d’Italia, 5 alla Lega, 2 a Forza Italia, 1 a Lombardia Ideale e 1 tecnico, ossia Guido Bertolaso al Welfare. È la composizione della nuova giunta della Regione Lombardia annunciata in conferenza stampa dal governatore Attilio Fontana, per un totale di 16 assessori, di cui 5 donne. A questi si aggiungono 4 sottosegretari, uno a testa per Noi Moderati, Lega, FdI e FI. “Giunta di qualità in tempi rapidi“, ha sottolineato Fontana che ha aggiunto: “La coalizione esce molto rafforzata da questo confronto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata