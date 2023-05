Il presidente della Provincia: "Prendiamo atto, aspettiamo prossime udienze"

Il Tar di Trento ha sospeso l’abbattimento degli orsi JJ4 e MJ5 almeno fino al 27 giugno. “Noi dobbiamo semplicemente prenderne atto. Il Tar ha deciso di rinviare, ci pare di capire non tanto per il merito, ma per motivi procedurali”, commenta il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. “Diciamo, dobbiamo semplicemente prenderne atto. Dopodiché, ci pare che non vengano messe in discussione le posizioni della Provincia e le determinazioni della Provincia. Però, a questo punto, dobbiamo solo attendere le prossime udienze“, conclude Fugatti.

