L'abbattimento sospeso fino al 14 dicembre

Il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza sull’occisione degli orsi Jj4 e Mj5. L’abbattimento sospeso fino al 14 dicembre. Così il Tar ha ‘salvato’ i due orsi dall’abbattimento.

L’orsa JJ4 per ora è salva. Il Tar di Trento, con 8 dispositivi equivalenti ad altrettanti ricorsi presentati dalle associazioni animaliste, ha accolto la domanda cautelare per la sospensione dell’ordinanza di abbattimento firmata dal presidente della Provincia fino al 27 giugno. Il provvedimento sottoscritto dal governatore Maurizio Fugatti era stato emesso a seguito dell’aggressione mortale del plantigrado ad Andrea Papi, 26 anni di Caldes, mentre faceva running sui sentieri del monte Peller. L’udienza di merito si terrà il 14 dicembre.

Il parere della Lav

“Nuova vittoria per la Lav. La vita degli orsi per ora è salva. Le possibilità di trasferirli sono concrete e reali e la Lav depositerà il progetto per portare in salvo gli animali in un rifugio santuario sicuro sostenendone interamente le spese”. Lo comunica Lav a seguito delle ordinanze del Tar di Trento che sospendono le ordinanze di abbattimento firmate dal presidente della Provincia di Trento a carico degli orsi JJ4 e MJ5 responsabili nel primo caso dell’aggressione mortale di Andrea Papi sul monte Peller e nel secondo di un escursionista in val di Rabbi. “Il 14 dicembre ci sarà l’udienza di merito del Tar – comunica Lav -. Riteniamo che fino a questa data gli orsi non possano essere uccisi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata