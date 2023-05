Secondo la stampa, il capo dello Stato avrebbe ammonito i presidenti delle Camere sulla decretazione d'urgenza e sui troppi emendamenti

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, afferma che il suo incontro di ieri al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, altro non è stato che una prassi. “Sarà una prassi, saranno incontri continuativi sui lavori parlamentari e sulla situazione in generale”, ha detto la terza carica dello Stato a Montecitorio dopo aver ricevuto il presidente della Repubblica dell’Albania, Bajram Begaj. Questa mattina alcuni organi di stampa avevano riportato la notizia di un vertice tra Mattarella e i presidenti delle Camere, Fontana e La Russa, in cui il capo dello Stato avrebbe lanciato un monito: limitare il ricorso da parte del governo alla decretazione d’urgenza e non inserire al loro interno emendamenti estranei alle materie di volta in volta trattate.

