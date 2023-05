Così il presidente della Repubblica alle celebrazioni legate ai 150 anni dalla morte dello scrittore

Il presidente della Repubblica Mattarella in visita a Casa Manzoni per le celebrazioni legate ai 150 anni dalla morte dello scrittore. “Con questa cerimonia che, così raccolta e partecipata sarebbe piaciuta ad Alessandro Manzoni, vogliamo rendere testimonianza di quanto l’Italia gli sia debitrice, in termini di pensiero, di produzione letteraria, di esempio morale, di evoluzione della lingua”, ha detto il capo dello Stato. “Manzoni, uno degli spiriti più nobili del nostro Ottocento, protagonista del Romanticismo e del Risorgimento italiano. Definito, a ragione, il padre del romanzo italiano e maestro indiscusso di tante generazioni di letterati e di patrioti”, ha aggiunto.

