La presidente della Commissione europea: "Immagino non abbiate dormito per giorni"

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per le strade di Cesena, nelle zone alluvionate. I cittadini le stringono la mano e le regalano anche una piadina: “E’ handmade”, fatta a mano, spiegano i cittadini. “Immagino non abbiate dormito per giorni”, dice lei. Oggi von der Leyen ha sorvolato le zone alluvionate insieme alla premier Giorgia Meloni.

