La premier e la presidente della Commissione europea accolte all’aeroporto di Bologna dal presidente della Regione, Bonaccini

Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen sorvolano le zone alluvionate dell’Emilia Romagna. La premier e la presidente della Commissione europea sono state accolte all’aeroporto di Bologna dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dal prefetto di Bologna Attilio Visconti e dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

Meloni: “Grazie a Von der Leyen per visita in Italia”

“Un ringraziamento alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha voluto venire in Emilia-Romagna e in Italia per rendersi personalmente conto di che cosa sta affrontando questa Regione”, ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa congiunto all’aeroporto di Bologna, dopo la visita in elicottero nelle zone colpite dall’alluvione. “Quando questo disastro è accaduto, ero al G7 in Giappone e da subito la presidente della Commissione europea ha mostrato la sua attenzione e la sua solidarietà come hanno fatto gli altri leader”, ha aggiunto. “Il sostegno della Commissione europea e dell’Unione europea può essere in questa fase molto importante. Noi nelle prossime settimane, una volta che saremo riusciti a fare una stima complessiva dei danni che derivano dall’alluvione, faremo anche la richiesta dell’attivazione del Fondo di solidarietà, che è un fondo previsto per le calamità naturali”, ha spiegato.

Von der Leyen, devastazione che spezza il cuore

“E’ una cosa che mi spezza il cuore. E’ veramente dilaniante vedere queste profonde cicatrici, le inondazioni, il fango, gli smottamenti”, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Sorvolare le aree colpite mi è stato molto utile per rendermi conto non soltanto dell’entità della devastazione ma anche dei molti problemi che si dovranno affrontare”, ha aggiunto.

