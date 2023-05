Le parole dell'ad nel suo discorso durante il Cda

Roberto Sergio, ringrazia Fabio Fazio dopo il suo addio alla Rai. “Desidero salutare Fabio Fazio che conosco dalla fine degli anni ’90 quando in Lottomatica era testimonial. Per 40 anni è stata una figura importante per questa azienda realizzando programmi come ‘Quelli che il Calcio‘, tre edizioni de ‘Il Festival di Sanremo‘ e gli speciali FalconeeBorsellino e Binario 21. Lo ringrazio per l’eleganza dimostrata annunciando la sua nuova destinazione professionale prima del mio insediamento e gli faccio i migliori auguri di buon lavoro”, ha detto l’ad della Rai durante il Cda con al centro le nomine dei nuovi responsabili di testate e generi parlando del giornalista passato a Discovery. Da Roberto Sergio anche un ringraziamento a Angelo Teodoli, Teresa De Santis, Giuseppina Paterniti, Antonio Di Bella che sono andati in pensione.

Sergio: “Dispiaciuto per Annunziata, su ‘In Mezz’ora’ c’era mio via libera”

“Sono sinceramente dispiaciuto, anche perché il mio primo atto in cda è stato quello di dare il via libera a poche produzioni, per la prossima stagione autunnale, tra le quali ‘In mezz’ora‘. Mi auguro che l’Annunziata possa completare il ciclo di trasmissioni e che ci possano essere ulteriori occasioni di incontro”, ha detto l’ad Rai Roberto Sergio, commentando le dimissioni di Lucia Annunziata.

