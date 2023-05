Botta e risposta tra la premier e i giornalisti sul tema della ricostruzione in Emilia Romagna dopo le alluvioni

“Sono colpita che il tema del commissario sia il dibattito che vi interessa di più mentre ci sono ancora i funerali delle persone. Oggi il mio principale problema non è chi spende i soldi, ma trovarli“. Botta e risposta tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i giornalisti sul tema del commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna nel corso della conferenza stampa all’aeroporto di Bologna. La premier ha sorvolato le aree alluvionate con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

