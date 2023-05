Il segretario risponde alle sollecitazioni su una possibile alleanza alle europee: "Prematuro"

Correre insieme al Terzo Polo alle europee? “Mi sembra ancora tutto molto prematuro. Stasera mi hanno invitato per un panel tra Renzi e Calenda. Si dice tra moglie marito non mettere il dito. Noi abbiamo lottato anche per il divorzio, che a volte può essere una soluzione come male minore… Però ci interessa discutere e parlare di temi. Noi l’Europa ce l’abbiamo nel nome e non abbiamo mai avuto paura di andare da soli alle elezioni europee. Lo abbiamo fatto quando Renzi e Calenda erano nel Pd quindi…”. Così il segretario di +Europa Riccardo Magi all’evento di Reniew Europe a Roma.

“Non ci spaventa andare da soli ma non ne facciamo una questione di ideologia. Ci interessano le questioni delle libertà individuali che distinguono le democrazie liberali da quelle illiberali”, aggiunge.

