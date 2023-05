Il governatore: "Abbiamo ottenuto parecchio di quello che abbiamo chiesto"

“Credo che il presidente del Consiglio, i ministri e il governo abbiamo appreso come si muove e come lavora l’Emilia-Romagna. Abbiamo ottenuto parecchio di quello che abbiamo chiesto per questa prima fase che è l’emergenza. Bene, è un primo passo. Dopo servirà ricostruire come è successo con il terremoto. Adesso la cosa più importante è fare una mano a chi ha perso tutto o ha perso tanto” così il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini dopo l’incontro con il governo a Palazzo Chigi. “Ci sono una serie di misure che vanno nella direzione che avevamo chiesto. Poi ci sarà da ricostruire. A cominciare dalle strade. Abbiamo 600 strade interrotte parzialmente o totalmente. Per non parlare delle frane attive e degli intero boschi venuti giù” ha aggiunto ai microfoni dei cronisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata