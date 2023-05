La premier in conferenza dopo l'approvasione del primo decreto aiuti: "Non siamo ancora in grado di quantificare i danni"

Dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto aiuti per l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna, la premier Giorgia Meloni è intervenuta in conferenza stampa per spiegarne i contenuti in maniera dettagliata. “Il primo provvedimento – sottolineato la presidente del Consiglio – prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro”.

Il governo si è dedicato con il massimo della concentrazione

La Premier ha poi aggiunto: “Penso che sia giusto ringraziare tutti i ministri, perché mi pare di poter dire che nella situazione attuale in cui si trova l’Italia trovare 2 miliardi di euro in qualche giorno non è una cosa facile. Credo vada dato a tutto il governo di essersi dedicati con il massimo della concentrazione”.

Sospensione versamenti tirbutari fino al 31 agosto

“Il dl Maltempo prevede la “sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari e contributivi fino al 31 agosto”, ha spiegato la presidente del Consiglio, spigando che “per i mutui fa fede protocollo d’intesa tra governo e Abi per la sospensione in caso di eventi calamitosi”. Meloni ha poi aggiunto che “è stata deliberata la sospensione del pagamento delle utenze da parte di Arera“. 20 mln per continuità didattica, 3,5 mln per università

“Prevediamo un fondo da 20 mln di euro per la continuità didattica e abbiamo dato al ministro la posibilità di operare con flessibilità per gli esami di maturità”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una diretta da Palazzo Chigi al termine del Cdm che ha approvato il Dl Maltempo. “Anche per l’università viene prevista la possibilità di didattica ed esami a distanza, con uno stanziamento di 3,5 mln per il ripristino delle strutture”.

Rifinanziamo fondo emergenze nazionali con 200 milioni La titolare di Palazzo Chigi ha poi spiegato che il governo rifinanzierà “il fondo emergenze nazionali con 200 milioni di euro che vengono interamente destinati a questa emergenza. Prevediamo anche alcune forme di copertura di ulteriori provvedimenti che saranno necessari. Ci sono alcune proposte che sono state formulate dal ministero dell’Economia come la vendita dei mezzi confiscati dall’Agenzia delle dogane con proventi destinati a questo fine e abbiamo anche autorizzato estrazioni straordinarie di Lotto e SuperEnalotto anche qui interamente dedicate all’emergenza”. Meloni: cig in deroga per dipendenti, una tantum per autonomi Il dl Maltempo prevede “la casss integrazione in deroga per tutti i lavoratori dipendenti, con una misura coperta fino a 580 milioni di euro, e un’una tantum fino a 3 mila euro per gli autonomi, fino a 300 mln di euro”, ha aggiunto Meloni.

