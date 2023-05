Così il ministro per la Protezione civile: "Spero che si possa arrivare al più presto a una stima dettagliata"

“Spero che si possa arrivare al più presto ad una stima dettagliata dei danni. In queste ore sento fare cifre e mi sembra un po’ imprudente. Il Consiglio dei ministri di martedì? Non parleremo di stime ma da un lato dell’ampliamento dello stato d’emergenza alla provincia di Rimini e dall’altro erogare 20 milioni di fondi alla regione”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci intercettato dai cronisti a Montecitorio, a proposito della situazione post alluvione.

