Telegramma di cordoglio all'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi

Papa Francesco ha inviato all’arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi un telegramma di cordoglio, firmato dal Sostituto per gli Affari Generali, monsignor Edgar Peña Parra, per le vittime del violento nubifragio che ha colpito l’Emilia Romagna. “Informato del violento nubifragio abbattutosi sulla regione dell’Emilia Romagna, – si legge nel testo – specialmente sulle province della parte orientale, il Santo Padre incarica Vostra Eminenza a volersi rendere interprete presso congiunti e amici delle vittime dei suoi sentimenti di viva partecipazione per l’impressionante disastro che ha colpito codesto territorio”. Il Papa assicura “fervide preghiere di suffragio per i defunti esprimendo cordoglio ai familiari” e “invoca da dio conforto per i feriti e consolazione per quanti soffrono conseguenze per la grave calamità”. “Papa Francesco si legge ancora nel testo – ringrazia tutti coloro che in queste ore di particolare difficoltà si stanno adoperando per portare soccorso e alleviare ogni sofferenza, come pure le comunità diocesane per la manifestazione di comunione e fraterna vicinanza alle popolazioni più provate. Il Sommo Pontefice invia a tutti la benedizione apostolica in segno di particolare vicinanza spirituale”.

