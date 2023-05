Il governatore: "Ferrari donerà un milione di euro"

“Avevamo stimato 1 miliardo di danni 2 settimane fa, ma cresceranno molto“. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso della conferenza stampa nella sede dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile per fare il punto della situazione maltempo. “Ora dobbiamo mettere in sicurezza tutte le persone”, ribadisce rimarcano quanto sia “impressionante la vastità delle zone colpite”. “Il 20 maggio sarà l’anniversario del terremoto di 11 anni fa: abbiamo ricostruito tutto e oggi ci troviamo di fronte ad un altro terremoto per vastità di danni ma dobbiamo avere fiducia e forza di reazione. Noi ricostruiremo tutto, non ho dubbi”.

Il governatore: “Ferrari donerà un milione di euro”

“La Ferrari donerà un milione di euro” a sostegno delle zone colpite dal maltempo. Lo ha annunciato il presidente Bonaccini. “Ovviamente chi dà anche solo un euro è benvenuto e va ringraziato per la generosità”, ha aggiunto.

Bonaccini: “Servono provvedimenti urgenti e straordinari”

Nelle prossime ore dovremmo essere in grado di avere un documento condiviso con le parti sociali da trasmettere al governo. Avremo bisogno di provvedimenti urgenti e straordinari”. Così il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso della conferenza stampa nella sede dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile per fare il punto della situazione maltempo. “Abbiamo avuto interlocuzioni con alcuni ministri per i primi adempimenti che serviranno per la sospensione mutui e adempimenti fiscali”, ha aggiunto.

Pichetto: “Valuteremo richiesta per Fondo solidarietà europeo”

“Il Governo, assieme alla Regione Emilia Romagna, valuterà la richiesta dell’attivazione del Fondo di solidarità europeo”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del punto stampa per l’aggiornamento sugli effetti del maltempo in Emilia Romagna, con il presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini e la vicepresidente Irene Priolo.”L’Emilia Romagna – ha affermato – è una regione ad alto rischio ideogeologico, ma questo tipo di fenomeni richiamo di averli spesso, non solo in Emilia Romagna, ma su tutto il territorio italiano”. “Il Consiglio dei ministri è in programma martedì così da renderci conto di cosa inserire nei provvedimenti – ha sottolineato – alcuni impegni sono stati già assunti. Credo che tutti si rendano conto della necessità di avere anche i contorni di questa emergenza”.

