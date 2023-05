Il sottosegretario all'Interno: "Il governo continua a investire in sicurezza, anche in questo territorio"

Stipulato in prefettura a Milano un protocollo d’intesa per la realizzazione di due nuove strutture operative di Carabinieri e Guardia di Finanza nell’Area Mind. “Si tratta di un protocollo importante. L’Area Mind è un’area di sviluppo e di innovazione, di tecnologia, di sapere e diventa anche un’area di sviluppo sul piano della sicurezza”, commenta il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “Prevedere dei presidi dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza vuol dire grande attenzione da parte delle istituzioni e da parte del Ministero dell’Interno sullo sviluppo di modelli di sicurezza in un’area importante, strategica per Milano, la Lombardia e tutta Italia. Il governo continua a investire in sicurezza, anche in questo territorio“, ha concluso Molteni.

