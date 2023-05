Così il prefetto del capoluogo meneghino: "Guardiamo molto avanti, non ci fermiamo su situazione contingente"

“Non un emergenza ma un tema sicurezza“: ne ha parlato oggi il prefetto di Milano Renato Saccone, nel corso della presentazione di un protocollo d’intesa che porterà alla realizzazione di due presidi di sicurezza (Carabinieri e Guardia di finanza) nell’area Mind a Rho, finanziati dal governo e da regione Lombardia. Saccone ha ripreso e fatto sue le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, presente in prefettura la settimana scorsa. “Dire ‘tema’ significa guardare molto avanti, non fermarsi all’occasionalità della situazione contingente, e quindi pensare al futuro di presidi importanti significa anche pensare a una città che cresce e che si amplia, una città che negli ultimi dieci anni, mentre l’Italia perde 600mila abitanti, ne guadagna 100mila”, ha aggiunto Saccone.

