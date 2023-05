Il Pontefice all'auditorium della Conciliazione: "Condizionamenti quasi insormontabili"

Giorgia Meloni e anche Papa Francesco, entrambi presenti agli Stati Generali della Natalità a Roma, hanno affrontato il tema delicato e attuale della maternità e delle pari opportunità. “Vi sono condizionamenti quasi insormontabili per le donne. Le più danneggiate sono proprio loro, giovani donne spesso costrette al bivio tra carriera e maternità, oppure schiacciate dal peso della cura per le proprie famiglie, soprattutto in presenza di anziani fragili e persone non autonome”, ha detto il Pontefice all’auditorium della Conciliazione.

