Il Pontefice sul palco dell'auditorium della Conciliazione a Roma

Papa Francesco ha partecipato oggi agli Stati Generali della Natalità. Il Pontefice è salito sul palco dell’auditorium della Conciliazione a Roma e ha affrontato diversi temi tra cui la maternità e le pari opportunità. Purtroppo, però, il Santo Padre non era in piena forma fisica. “Mi scuso per non parlare in piedi ma non tollero il dolore”, ha detto Bergoglio che ha parlato seduto su una sedia, accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata