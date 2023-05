L'intervento del Pontefice agli Stati generali a Roma

Papa Francesco ospite degli Stati Generali della Natalità a Roma. Il Pontefice all’auditorium della Conciliazione ha affrontato questo tema che è “centrale per tutti, soprattutto per il futuro dell’Italia e dell’Europa”, ha detto il Santo Padre. “La nascita dei figli, infatti, è l’indicatore principale per misurare la speranza di un popolo. Se ne nascono pochi vuol dire che c’è poca speranza. E questo non ha solo ricadute dal punto di vista economico e sociale, ma mina la fiducia nell’avvenire. Mi scuso per non parlare in piedi ma non tollero il dolore”, ha aggiunto Papa Francesco all’inizio del suo discorso.

