Il ministro travolto dalle polemiche. L'ira dei sindaci di centrosinistra

Il ministro dell’Istruzione Valditara interviene sul caro affitti e scatta la polemica. “Il problema è grave e serio ma guarda caso tocca le città governate dal centrosinistra” ha detto durante una intervista su SkyTg24. “Con molta pacatezza voglio evidenziare come nelle città dove ci sono gli accampamenti non sono state attivate dalle giunte comunali delle politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso”, ha ggiunto. Intanto le proteste contro il caro affitti vanno avanti: dopo Milano e Roma studenti in tenda anche davanti alle Università di Bologna e Torino.

Sala: “Valditara illumina Paese su ciò che lui è”

Il sindaco di Milano Beppe Sala si chiede se le dichiarazioni di Valditara siano frutto si di una riflessione profonda o di una battuta per altro riuscita male. “Se è frutto di riflessione profonda credo che abbia illuminato il Paese rispetto a quello che lui è”, ha detto il primo cittadino. “Se è una battuta rispondo con una battuta: è chiaro che gli studenti vogliono stare nelle città amministrate dal centro sinistra perché accolgono la loro complessità”, ha concluso.

Nardella: “Dichiarazioni Valditara? Non c’è limite a vergogna”

“Valditara scarica sulle città di centrosinistra le colpe del caro affitto che grava sugli studenti. Come se dipendesse dai sindaci! Ma il ministro dov’era mentre il suo governo votava a dicembre l’azzeramento del fondo nazionale affitti? Non c’è limite alla vergogna”, scrive su Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

