La manifestazione degli universitari davanti al Campus Einaudi

Anche l’Unione degli universitari di Torino si unisce alla protesta contro il caro affitti e la crisi abitativa. Un gruppo di studenti si sono accampati in tenda davanti al Campus Einaudi e chiedono “più investimenti per le residenze pubbliche”. “Torino che è una città che conta oltre 100mila studenti universitari bandisce ogni anno poco più di 2mila posti letto”, ha detto un ragazzo che ha preso parte alle proteste.

“Chiediamo alla ministra Bernini l’istituzione di un tavolo al livello del ministro dell’Università e della Ricerca e un tavolo anche a livello comunale per provare a trovare delle soluzioni condivise a questo problema”, ha aggiunto. “L’anno scorso il prezzo medio era sui 350-400 euro per una stanza singola in centro”, ha spiegato un’altra giovane studentessa. “Quest’anno i prezzi si sono alzati di molto. Circa 100-150 euro in più. Per non parlare di monolocali e bilocali che ha un prezzo ancora più alto”.

