I grillini aprono il tavolo di confronto tra governo e opposizioni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla Camera per l’incontro con le opposizioni sulle riforme. Il primo dei gruppi è quello del Movimento Cinquestelle, rappresentato dal presidente Giuseppe Conte, dai capigruppo di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco Silvestri, e dai due capigruppo nelle commissioni Affari Costituzionali di Senato e Camera, Alessandra Maiorino e Alfonso Colucci. Al tavolo di confronto sulle riforme istituzionali con le opposizioni sono presenti per il governo, con la premier Giorgia Meloni, il vicepremier Antonio Tajani, la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, i sottosegretari alla presidenza Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

