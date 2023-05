“Abbiamo avuto un incontro per discutere sulla prospettiva riformatrice costituzionale e abbiamo condiviso una diagnosi sul nostro sistema, a partire dalla instabilità degli esecutivi, ma da questo primo incontro non è venuta fuori una condivisione delle soluzioni. Siamo disponibili a un rafforzamento dei poteri del premier ma in un quadro che non mortifichi il confronto parlamentare e che non mortifichi neppure la funzione del presidente della Repubblica, che ha una funzione di garanzia, e ha un ruolo chiave”. A dirlo è il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte dopo l’incotro alla Camera con la Premier, Giorgia Meloni sul tema delle riforme. “Abbiamo raccomandato di non coltivare l’ambizione di trapiantare modelli diversi sperando che poi possano funzionare da noi”, ha concluso Conte.

