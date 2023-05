Il ministro degli Esteri dopo le polemiche per le sue parole a Mezz'Ora in più: "Ho risposto a una domanda, ascoltare tutto"

Proseguiremo lo stesso con le riforme nonostante l’opposizione? “Non l’ho mai detto”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani fuori da Palazzo Madama, dove si trovava per le celebrazioni del 75esimo anniversario della prima seduta del Senato. “Io ho detto che bisogna scrivere le riforme insieme e mi è stato chiesto se l’opposizione andasse sull’Aventino, fareste lo stesso le riforme, ho detto sì”, ha detto ancora Tajani. Siete aperti a controproposte?, chiedono i giornalisti: “Assolutamente sì”. “Io ho sempre detto che le riforme si fanno insieme”, chiosa. Su Calenda commenta: “Calenda non ha letto, è uno studente non bravo, legge soltanto le ultime tre righe”.

