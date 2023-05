Il capogruppo alla Camera alla convention di FI a Milano

“Ci stiamo approcciando alle elezioni europee, Forza Italia è al governo dell’Europa ma i nostri compagni di viaggio nel centrodestra non lo sono, noi vogliamo esportare il modello del centrodestra italiano in Europa. È un lavoro che interesserà anche Fratelli d’Italia e Lega, non c’è una formula ancora, ma su questo sta lavorando il presidente Berlusconi e Antonio Tajani. Sia i leader della Lega e quelli di Fratelli d’Italia stanno ragionando su questa prospettiva, serve una sinergia, una convergenza positiva per arrivare al successo nel 2024”. Lo dice a LaPresse il capogruppo di Azzurro alla Camera, Paolo Barelli, a margine dell’evento “La Forza dell’Italia” a Milano. “Tra Forza Italia è i partiti come quello di Marine Le Pen è evidente che c’è un’incompatibilità e credo che il percorso che stanno facendo a loro modo e con la loro autonomia, sia la Lega che Fratelli d’Italia, sia foriero dell’ipotesi di cui dicevo prima e su cui dobbiamo lavorare tutti insieme”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata