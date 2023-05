L'evento agli East end studios del capoluogo milanese. Attesa per l'intervento di Berlusconi in programma alle 12:30 di sabato

Tutto pronto agli East end studios di Milano per la grande convention azzurra ‘La Forza dell’Italia’ dove tra oggi e domani si attendono “4-5.000 persone”, come ha detto il coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani. La due giorni si è aperta ufficialmente alle 15 con gli interventi dello stesso Tajani e i coordinatori di Milano e Lombardia, Cristina Rossello e Alessandro Sorte. L’attesa è però tutta per sabato, quando alle 12.30 il leader di FI, Silvio Berlusconi, ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele, chiuderà i lavori con un intervento che sarà probabilmente in video.

Il programma e le aspettative

L’evento “serve per dimostrare tante cose: che Berlusconi c’è come protagonista della politica. che siamo parte del Ppe e siamo una forza di governo che conta all’interno del governo, che ha le sue idee e che guarda al futuro”. “Oggi ci aspettiamo tra 700-800 ingressi e domani tra i 1500 e 2000. Sarà una lunga non stop, i giovani accreditato sono 500 da tutta Italia. Sarà una convention di qualità, con i tavoli di lavoro dei ministri”, ha aggiunto Sorte, sottolineando il “dato importante della presenza degli under 25”. Ad accogliere gli ospiti nella sala principale un maxischermo su cui scorrrono video e foto di repertorio con ai lati i simboli del partito, gli inni azzurri e fasci di luci tricolore. Mentre lo spazio ancora chiuso al pubblico dove questa sera si terrà la festa dedicata ai giovani militanti è già stato allestito con il lungo striscione per Berlusconi ‘Forza presidente i giovani sono con te’ e i cartelli dedicati alla compagna e deputata azzurra Fascina ‘Marta unica!’

Tajani: “Berlusconi rappresenta nostra storia presente e futura”

“Gli obiettivi politici che vogliamo raggiungere sono confermare all’Italia che Forza Italia ha un grande leader che si chiama Berlusconi e che rappresenta la nostra storia, il nostro presente e il futuro. Domani lo ascolteremo e ci sarà anche un video che lo ricorderà, perché se oggi in Italia c’è un governo di centrodestra il merito è di questo signore che nel ’94 ha dato vita alla coalizione di centrodestra, che ha impedito alla sinistra di arrivare al governo del paese, questo non lo possiamo dimenticare”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, aprendo la convention del partito a Milano.

