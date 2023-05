Il segretario di +Europa: "Il governo Meloni metta sul tavolo delle proposte"

“Al di là delle questioni di rispetto e di bon ton istituzionale, in fondo il Governo francese ha ragione. Se per mesi Tajani e Meloni sostengono che i movimenti secondari alla frontiera non possono essere fermati se non bloccando gli ingressi in Italia, è ovvio che i francesi si sentano presi in giro”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi, interpellato fuori dalla Camera dei Deputati. “Per settimane abbiamo ascoltato il Governo Meloni rivendicare i risultati delle politiche per l’immigrazione ma oggi capiamo che era tutto falso, non c’era alcun risultato ottenuto e non c’era alcun approccio su cui il Governo italiano aveva convinto i partner europei a partire da un partner fondamentale come la Francia”, ha proseguito Magi, “farebbe bene Tajani ad andare all’incontro col Governo francese mettendo sul tavolo delle proposte”.

