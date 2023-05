Foto dall'archivio

Il ministro Darmanin accusa l'Italia di essere la causa delle difficoltà migratorie nel sud della Francia

Affondo di Parigi contro il governo Meloni sul tema migranti. “C’è un afflusso di migranti a Mentone perché Meloni, che guida un governo di estrema destra scelto dagli amici di Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per cui è stata eletta”. Lo ha detto il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, in un’intervista a Rmc. Darmanin ha accusato l’Italia di essere la causa delle difficoltà migratorie nel sud della Francia.

“Meloni è come Le Pen, dice ‘vedrete questo, vedrete quello’ e quello che vediamo è che l’Italia sta vivendo una grave crisi migratoria“, ha aggiunto Darmanin, “c’è un vizio nell’estrema destra, che è quello di mentire alla popolazione”.

A rischio visita Tajani

Rischia di saltare la missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani prevista per oggi a Parigi a causa dell’attacco di Gérald Darmanin alla premier Giorgia Meloni sui migranti. Il titolare della Farnesina ha in agenda un incontro in serata con la collega francese Catherine Colonna: un bilaterale previsto da tempo, ma dalla delegazione del ministro trapela che il viaggio potrebbe essere cancellato in mancanza di un chiarimento “deciso e definitivo” da parte delle autorità francesi per le dichiarazioni “offensive e totalmente inaccettabili” di Darmanin.

