“A Meloni dico: un solo albero non fa una foresta. Il pacchetto lavoro in approvazione stamattina è stato adottato senza dialogo e senza approfondimento. Così non va bene. Noi vogliamo credere che il governo voglia riprendere il confronto ma intanto non staremo fermi. La mobilitazione unitaria va avanti, non indietreggeremo di un solo centimetro. Valuteremo i comportamenti e le risposte. Senza preclusioni, ma anche senza fare sconti a nessuno”. È l’avvertimento che il leader della Cisl, Luigi Sbarra, lancia all’esecutivo dal palco del 1 maggio a Potenza. “Il sindacato c’è: lo sappiano il governo e le associazioni datoriali. E farà fino in fondo la sua parte”, ha concluso il segretario generale.

