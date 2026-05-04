Internazionali di Roma 2026, Paolini: "Oggi si festeggia tutto il tennis, vittorie mai scontate"

“È un torneo che l’anno scorso mi ha dato veramente tutto quello che poteva darmi, oggi il primo allenamento sul centrale e niente, sto bene, sono carica, quindi spero di poter giocare sinceramente una buona partita al primo turno”. Così l’azzurra del tennis, Jasmine Paolini, recente degli Internazionali d’Italia dopo la visita al Quirinale con Sergio Mattarella. “È sempre bello tornare qua, è sempre un onore ovviamente essere ricevuti. Ci ha augurato il meglio, ovviamente, però è sempre una giornata dove si celebra il tennis e le vittorie che abbiamo avuto l’anno scorso che non sono mai scontate, c’è tanto lavoro dietro, quindi è anche un riconoscimento per tutte noi”.