Internazionali Roma 2026, Cobolli: "Torneo speciale, ma il giorno della finale andrò a vedere il derby con la Roma”

“È un torneo speciale per tutti noi, dove vogliamo fare bene. C’è un po’ di tensione rispetto agli altri tornei, un po’ più di pressione che ci mettiamo anche noi da soli, però è l’anno buono, secondo me possiamo fare bene. Anche Jannick sta continuando a vincere, quindi ci aiuta a migliorarci, ci aiuta a provare a raggiungere quello che sta raggiungendo lui, anche se è molto difficile”. Flavio Cobolli, dopo la visita al Quirinale con il presidente Mattarella che ha incontrato le squadre maschili e femminili di tennis. Cobolli, cuore giallorosso, ha poi scherzato con i giornalisti proprio sulla sua fede calcistica: “Nel giorno della finale ci sarà anche il derby – ha detto – e io credo che andrò al derby” Riguardo i sorteggi del tabellone ha poi commentato: “È un tabellone difficile contro chiunque uno gioca, è una partita molto complicata, quindi bisogna stare attenti a tutti, che poi più uno va avanti e meglio è. Ce la mettiamo tutti i giorni, quindi siamo pronti a combattere e se poi arriverà anche il derby sono pronto ad andare a vederlo”.