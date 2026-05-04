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lunedì 4 maggio 2026

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Usa, Salvini: "Non commento minacce di Trump su ritiro truppe"

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“Ritiro delle truppe Usa dall’Italia? Non commento le minacce, ragioniamo sulla realtà dei fatti. Per quello che mi riguarda e lo dico da quando è scoppiata la guerra contro l’Iran la mia priorità, la priorità della Lega, dell’intero governo è contenere e bloccare gli aumenti del costo della vita diesel luce gas e carrello della spesa”. Lo dice il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, sull’ipotesi di un ritiro delle truppe Usa dalle base tedesche e italiane. Salvini ha poi aggiunto: “Quello che poi deve fare il governo italiano è investire in sicurezza, quindi assumere poliziotti, carabinieri, aumentare il presidio di strade sicure, ad esempio mettere 10.000 militari in più nelle strade e nelle stazioni per Strade sicure”.