Landini: "Metodo decreto non riconosce sindacati, va cambiato"

Sotto la pioggia battente a Potenza, in piazza Mario Pagano, la manifestazione nazionale del Primo Maggio indetta nel capoluogo lucano da Cgil, Cisl e Uil. Dalle prime ore della mattina lavoratori e lavoratrici sono arrivati da tutta Italia per partecipare alla manifestazione che, per la prima volta, si svolge in Basilicata; in particolare sono arrivate delegazione sindacali soprattutto dal Sud. Sono attese 3.500 persone.

Bombardieri: “Il decreto lavoro aumenta precarietà

“Siamo preoccupati per le decisioni che stanno emergendo. Il rischio è che, con quel provvedimento, aumenti la precarietà perché potranno essere utilizzati contratti a tempo determinato per la durata di tre anni”. Così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri esprimendo la sua insoddisfazione sul decreto lavoro del governo Meloni.

“Il metodo del decreto lavoro non può essere quello di essere chiamati la domenica sera dopo quattro mesi, il confronto sindacale non esiste. Un metodo di questo natura vuol dire non riconoscere al sindacato e ai lavoratori e ai giovani il ruolo che il sindacato deve avere per far crescere e far migliorare quel contesto. È necessario cambiare questo metodo”. È quanto dichiara Maurizio Landini, segretario della Cgil, a margine della manifestazione.

“Siamo di fronte a un provvedimento con cuneo contributivo che va nella direzione delle richieste che abbiamo fatto negli scioperi anche con i governi precedenti. Sicuramente è un primo risultato ma è una tantum, è transitorio non è strutturale visto che vale per i prossimi cinque mesi, parte da luglio, non è neanche conteggiato sulla tredicesima, stiamo parlando di un aumento, 50-60 euro al mese che si aggiungono a quelli che già erano stati ottenuti. Una misura importante ma non sufficiente per rispondere al problema della tutela del potere d’acquisto dei salari” ha aggiunto Maurizio Landini.”Nello stesso provvedimento – ha aggiunto Landini – in realtà si va in un’altra direzione, perché si allarga la precarietà. Si ragiona di allargare i voucher per il turismo, si liberalizzano i contratti a termine, addirittura si fa cassa tagliando sul reddito di cittadinanza. Queste cose noi le abbiamo dette, non siamo d’accordo, vuol dire non dare un futuro ai giovani. Vorrei ricordare che mentre si riduce il cuneo fiscale dall’altra parte si pensa di fare una riforma fiscale senza confrontarsi con noi, si va verso la flat tax. Una riforma fiscale che non affronta il problema di fondo di ridistribuire la ricchezza di questo Paese non è quello che serve per affrontare i ritardi dell’Italia sull’applicazione degli investimenti per creare lavoro”, ha concluso.

