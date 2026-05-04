Iran, ministero Esteri Teheran: "Stiamo rivedendo risposta a Usa per porre fine alla guerra"

Teheran sta rivedendo la risposta degli Stati Uniti alla sua ultima proposta per porre fine alla guerra. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Esmail Baghaei in una conferenza stampa. “Sì, abbiamo ricevuto la risposta degli Stati Uniti attraverso il Pakistan. Per quanto riguarda i componenti, permettetemi di non discutere i dettagli delle questioni sollevate in questo momento, poiché sono in fase di revisione”, ha detto Baghaei. Lunedì gli Stati Uniti hanno dato il via a un tentativo di “guidare” le navi bloccate nello Stretto di Hormuz, in preda all’Iran, nel tentativo di contrastare le perturbazioni economiche che sono sopravvissute al picco dei combattimenti senza alcun accordo di pace in vista.

Il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato quello che ha chiamato “Progetto Libertà”, il Joint Maritime Information Center ha dichiarato lunedì che gli Stati Uniti hanno istituito una “zona di sicurezza rafforzata” a sud delle tipiche rotte marittime e ha esortato i marittimi a coordinarsi strettamente con le autorità dell’Oman “a causa dell’elevato volume di traffico previsto”.

Lo stretto si trova tra il territorio iraniano e quello dell’Oman. La proposta iraniana in 14 punti chiede agli Stati Uniti di revocare le sanzioni contro l’Iran, di porre fine al blocco navale statunitense dei porti iraniani, di ritirare le forze dalla regione e di cessare tutte le ostilità, comprese le operazioni di Israele in Libano, secondo le agenzie semiufficiali Nour News e Tasnim, che hanno stretti legami con le organizzazioni di sicurezza iraniane.