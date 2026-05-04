Ucraina, Zelensky: "Serve una voce unica europea nei colloqui con i russi"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto al vertice della Comunità politica europea, chiedendo una voce europea unita contro l’aggressione russa. “Siamo in contatto con gli Stati Uniti e comprendiamo le loro opinioni e posizioni. Ma sarebbe positivo sviluppare una voce comune europea per i colloqui con i russi”, ha detto Zelensky. Il leader dell’Ucraina ha affermato che la Russia deve essere spinta verso la diplomazia. Zelensky ha anche sottolineato l’importanza di trovare una “soluzione a lungo termine per lo Stretto di Hormuz e per il popolo iraniano”.