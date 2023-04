Diverse centinaia di neofascisti dell’estrema destra si sono ritrovati in via Paladini a Milano per ricordare il militante del Fronte della Gioventù

Saluti romani e braccia tese alla chiamata del ‘presente’, così diverse centinaia di neofascisti dell’estrema destra si sono ritrovati in via Paladini a Milano per ricordare Sergio Ramelli, lo studente e militante del Fronte della Gioventù colpito sotto casa da un gruppo di Avanguardia operaia. Le formazioni dell’estrema destra, tra cui Casa Pound, Forza Nuova e Lealtà Azione, hanno sfilato in corteo da piazzale Gorini con fiaccole e bandiere italiane, giunti sotto casa di Ramelli il corteo si è schierato ordinatamente su più file davanti al murales con la scritta “Ciao Sergio” e hanno urlato tre volte “Camerata Sergio Ramelli, presente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata