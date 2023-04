Slogan contro l'esponente dell'Esecutivo da una decina di manifestanti

Un gruppo di manifestanti che contestava il governo è stato circondato e contenuto dalla Polizia all’uscita del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dalla commemorazione al sacrario dei caduti, in largo Caduti milanesi per la Patria, a due passi dall’Università Cattolica, in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile. I manifestanti erano una decina ed hanno scandito attraverso dei megafoni alcuni slogan all’indirizzo dell’esponente di governo.

